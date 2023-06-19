Бухгалтеры путаются с проводками по строительному учету в 1С

Речь про списание давальческих материалов, которые подрядчик использовал для строительства: как правильно сделать это в 1С?

— Каким документом в 1С отразить списание давальческих материалов, которые подрядчик использовал для строительства? Интересует вид документа в 1С, какие закладки документа, который создаст проводку Дт 08.03 Кт 10.07, — интересуется участница нашего форума.

Увы: в 1С ни один документ не делает такие проводки.

Правильно будет провести все следующим образом:

«Документ Поступление из переработки, закладка Используемые материалы

делает “транзитом” через счет 20»‎.

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