Персональные данные останутся в бухгалтерских документах, даже если больше нет согласия на их обработку

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 07-01-09/37355.
Отзыв согласия не влечет прекращение обработки персданных, которые отражены в первичных учетных документах.
Такой вывод сделан с учетом мнения Минцифры и исходя из взаимосвязанных положений Федеральных законов «О бухгалтерском учете» и «О персональных данных».
Кроме того, по закону о персональных данных его действие не распространяется на хранение, комплектование, учет и использование содержащих персональные данные документов.
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