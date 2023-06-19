Персональные данные останутся в бухгалтерских документах, даже если больше нет согласия на их обработку

Оспаривание сделок должника при банкротстве: основания, сроки и практика

Согласно отчетам арбитражных управляющих, около 38% банкротов не имеют имущества, а если оно есть, то с вероятностью 60% его не хватает даже на текущие расходы. Случаи, когда удается полностью погасить реестр требований кредиторов, и вовсе единичны. Именно поэтому в целях пополнения конкурсной массы управляющие и кредиторы все чаще оспаривают сделки должника.