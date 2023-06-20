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Зарплата

Совместитель на полставки должен получать половину оклада из штатного расписания

Даже если главбух успевает за полдня делать всю работу по своей должности, зарплата у него все равно будет половинчатая. Но можно оформить доплату.
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Ситуацию разобрал Роструд.

В штатном расписании есть единица – главный бухгалтер с окладом 70 000 руб. На эту единицу принят внешний совместитель на 0,5 ставки.

При этом совместитель успевает выполнять 100 % объема своих должностных обязанностей, но на работе находится только 4 часа в день.

Руководитель хотел бы оплачивать главбуху полный оклад, то есть 70 000 руб.

Роструд пояснил, что зарплату надо начислять пропорционально отработанному времени, то есть 35 000 рублей.

Но дополнительно в трудовом договоре можно предусмотреть доплату за увеличение объема работ в соответствии со статьей 60.2 ТК, а также статьей 151 ТК.

Размер этой доплаты можно установить любой, который необходим.

Таким образом, у главбуха будет оплата по окладу 35 000 и доплата 35 000 руб.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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