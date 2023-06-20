Можно будет обмениваться электронными договорами в XML-формате

Теперь договоры можно оформлять не только в формате PDF-А/3, но и в формате XML.

XML формат утвержден приказом ФНС.

XML формат подойдет тем компаниям, которые обладают высоким уровнем цифровизации, отметили в ФНС.

С ним больше возможностей для аналитики, так как вся информация из документа представлена в виде структурированных фрагментов.

Таким образом, у электронных договоров теперь два альтернативных формата.

При заключении сделок бизнес сможет самостоятельно выбирать формат исходя из своих возможностей.

При этом документ, сформированный по любому из форматов, можно будет без проблем передать в налоговую инспекцию по ТКС при их истребовании.