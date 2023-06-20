Разблокировать счет можно онлайн без визита в налоговую инспекцию

К обращению надо приложить документы, подтверждающие погашение задолженности перед бюджетом.
Такое разъяснение дает УФНС по Подмосковью.
Есть еще один способ быстрой разблокировки счетов – с помощью нового сервиса «Оперативная помощь: разблокировка счета».
С его помощью может быстро связаться с оператором «Центра помощи по снятию ограничений с расчетного счета». Далее в течение суток по телефону будет предоставлена информация о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены.
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