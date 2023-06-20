Разблокировать счет можно онлайн без визита в налоговую инспекцию

Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен

Стоимость перелета в эконом классе на внутренних рейсах в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года. Сколько же сейчас стоит перелет? Сделали для вас обзор.