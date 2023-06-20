Глава Минцифры: в какой-то момент рунет может быть изолирован

Доступ в интернет по паспорту вводить не будут, но не исключено, что международные точки обмена трафиком могут отключить российских провайдеров.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для входа в интернет не будут требовать паспорт, но есть риск, что рунет могут отключить от международных точек обмена трафиком. Об этом пишет «Коммерсант».

Он также добавил, что если Россию отключат от европейских точек обмена трафиком, то поток перенаправят через страны Азии.

В какой-то момент мы действительно думали, что, возможно, будут изолировать весь наш интернет от международных точек обмена трафиком. Слава богу, этого с нами не случилось, но, естественно, мы должны быть готовы, что в какой-то момент этот риск может реализоваться, - сказал Максут Шадаев.

В 2022 году LINX отключила от своих сервисов «Ростелеком» и «Мегафон». Тогда же правительство США попросило не отключать Россию от глобальной сети, чтобы у жителей был доступ к информации.