В мае авиабилеты подешевели на 3%

Авиакомпании стали делать скидки и акции для пассажиров. На стоимость также влияет спрос, сезонный фактор и инфляция.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс сообщили, что в апреле 2023 года стоимость авиабилетов выросла на 4% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишут «Известия».

При этом уже в мае 2023 года цены снизились на 3% по отношению к апрелю. На конечную стоимость перелета повлияли скидки и акции от авиакомпаний.

В общей сложности билеты стали дешевле на 265 рублей.

На стоимость авиабилетов оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос, инфляция. Кроме того, для повышения загрузки воздушных судов в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажи, - сообщили в ФАС.

Стоимость внутреннего авиаперелета в эконом-классе достигла почти 7 тыс. рублей за 1 тыс. километров. Это самый высокий показатель с 2000 года.

Недавно мы писали, что авиабилеты могут подорожать на 15-30% из-за нехватки субсидий.

С начала 2023 года авиакомпании получили от государства около 25 млрд рублей.