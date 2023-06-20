Малый бизнес может применять пониженный тариф взносов после включения в реестр МСП

Пока компании нет в реестре МСП, она не может платить взносы по пониженному тарифу (15% с выплат свыше МРОТ).

Такой тариф в НК РФ установлен бессрочно для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в реестр МСП.

Компания может применять пониженный тариф с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в реестр МСП, и до 1-го числа месяца, в котором она исключена из этого реестра.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.05.2023 № 03-15-06/48898.

Отметим, что много вопросов по пониженным взносам идет от малого бизнеса из новых регионов. Сейчас малый бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может попасть в реестр МСП только в 2024 году. Поэтому пониженные взносы в 2023 году они применять не могут.

Вместе с тем в Госдуму внесен законопроект, по которому включение в реестр будет уже в 2023 году.