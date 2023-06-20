Госдума приняла законы о налоговых льготах в новых регионах

Компании, которые зарегистрированы в специальных экономических зонах, могут пользоваться льготам до 31 января 2050 года.

Госдума во втором и третьем чтении приняла три закона о создании свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте Думы.

— Специальные экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года — достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики этих регионов с привлечением инвестиций, — сказал председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.

Участники СЭЗ получат нулевую ставку по налогу на прибыль от реализации инвестиционных проектов.

Ставки налога на прибыль, который будет зачислен в бюджет новых субъектов РФ, будут от 0% до 13,5%.

Организации смогут 10 лет не платить налог на имущество. От земельного налога освободят на три года с момента возникновения прав собственности на участки в СЭЗ.

У страховых взносов будут пониженные тарифы в размере 7,6% до окончания срока существования свободной зоны.

Объем инвестиций в новые регионы для работы в СЭЗ составит 30 млн рублей. Из них на малый бизнес приходится 3 млн рублей, на IT-компании – 1 млн рублей.

Поддерживать инвестиционные проекты будет Фонд развития территорий.

Запустить свободную экономическую зону планируют с 1 января 2024 года, однако депутаты настаивают, чтобы она начала работу после вступления в силу закона. Это позволит быстрее привлекать дополнительное финансирование в новые регионы.