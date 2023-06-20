Россияне в среднем планируют дожить до 79 лет: итоги опроса

В среднем опрошенные считают, что старость начинается с 63 лет, показал опрос ВЦИОМ.

В 2020 году старостью считали в среднем возраст от 62 лет. Люди от 18 до 24 лет называют старостью возраст от 58 лет, а люди от 60 — от 68 лет.

Такие данные ВЦИОМ цитирует ТАСС.

Кроме того, опрошенные говорят, что при тех обстоятельствах и образе жизни, что сейчас, они планируют прожить в среднем 79 лет.

Наибольшие показатели планов на возраст у пожилых людей: они планируют жить хотя бы до 85 лет. А вот молодые россияне от 18 до 24 лет видят планкой в среднем 74 года.

По мнению 12% опрошенных, к пожилым в России относятся с уважением. 26% считают, что скорее без уважения. А еще 8% считают, что к ним, безусловно, относятся без уважения.