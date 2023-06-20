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Бюджетный учет

👉Для бюджетной отчетности при ликвидации и реорганизации госучреждений изменились правила

Речь про поправки в правила составления и представления бухгалтерской отчетности для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.
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Их внес Минфин своим приказом от 22.05.2023 № 74н.

Применять новые нормы нужно начиная с отчетности за 2023 год.

Вот коротко о том, что изменится при ликвидации и реорганизации учреждения.

Составлять промежуточный ликвидационный баланс надо при проведении реорганизации субъекта отчетности в форме слияния, присоединения, разделения, а также при его ликвидации (упразднении).

Делать это нужно по форме, установленной для Разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503830).

Кроме того, теперь заработает перечень документов, которые нужно будет представлять одновременно с промежуточным ликвидационным балансом.

Составлять же ликвидационный баланс надо при проведении реорганизации субъекта отчетности в форме разделения, а также при его ликвидации.

Это нужно делать с приложением форм отчетности, указанных в составе годовой бухгалтерской отчетности.

Показатели последней бухотчетности надо включить:

  • при реорганизации в форме слияния – в бухгалтерскую отчетность учреждения, созданного в результате реорганизации в форме слияния;

  • при реорганизации в форме присоединения – в бухгалтерскую отчетность учреждения, к которому присоединяется реорганизуемый субъект отчетности;

  • при реорганизации в форме разделения, а также при ликвидации – в консолидированную бухгалтерскую отчетность, формируемую по периметру консолидации, в который входил реорганизуемый или ликвидируемый субъект отчетности.

Комментарии

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