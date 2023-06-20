Самозанятость в сельском хозяйстве: что это даст? Есть мнение, что это почти как ИП

В Трибуне один из наших авторов порассуждал о том, стоит ли владельцам личных подсобных хозяйств становиться самозанятыми.

И вот о чем он напоминает в Трибуне прежде всего: лицо, занимающееся личным подсобным хозяйством, и без самозанятости имеет право на некоторые льготы, но для самозанятого возможностей больше.

Например, самозанятые смогут получить доступ к господдержке. Развивать свой бизнес.

Почитайте: здесь автор привел свои аргументы, почему и кому это важно.

А если вы решитесь, то нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что вы на самом деле ведете сельское хозяйство в своем ЛПХ и получаете от него доход.