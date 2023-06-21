Меняется КБК по авансам в таможню

Новый КБК – 153 01 06 13 01 01 0000 510.
Аванс может быть использован при уплате:
НДС на ввозимые товары;
акцизов на ввозимые товары;
вывозных таможенных пошлин;
ввозных таможенных пошлин;
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования;
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;
предварительных специальных, предварительных антидемпинговых и предварительных компенсационных пошлин;
таможенных сборов;
утилизационных сборов;
денежного залога в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей.
С 1 июля по 31 декабря 2023 года деньги, уплаченные на старый КБК, будут автоматически зачисляться на новый КБК, поясняет ФТС.
Авансовые платежи, уплаченные по КБК, действующему до 1 июля 2023 года, будут доступны к использованию участниками ВЭД при проведении таможенных операций.
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