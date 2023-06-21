Налоговики смогут блокировать счета цифрового рубля за неуплату налогов и несдачу отчетов

Если на обычных банковских счетах налогоплательщика будет недостаточно средств для уплаты налоговых долгов, взыскание проведут со счета цифрового рубля.

Законопроект с поправками в НК РФ внесен в Госдуму. Он разработан в связи с другим проектом о внедрении цифрового рубля, который готовится ко второму чтению.

Цифровой рубль будет представлять собой уникальный код. В отличие от криптовалюты его выпускает только ЦБ, а также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к национальной валюте.

В связи с тем, что счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета, законопроектом предлагается установить порядок налогообложения операций с ним, аналогичный порядку по банковским счетам, то есть без НДС.

В НК РФ также пропишут, когда учитывается доход по операциям с цифровым рублем для целей НДФЛ, налога на прибыль.