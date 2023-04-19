Цифровой рубль

Закон о цифровом рубле перенесли на май 2023 года

Из-за праздников внесение поправок сдвигается на 19 мая. Депутаты собирались принять закон о цифровом рубле до конца апреля.

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Госдума примет пакет поправок в закон о цифровом рублей в мае 2023 года. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат сообщил, что очередное чтение сдвигается на 19 мая из-за праздничных дней.

«Но в мае, я уверен на 99,9 процента, мы обязательно закон примем», – заявил Анатолий Аксаков.

Цифровой рубль будет представлять собой уникальный код. В отличие от криптовалюты его выпускает только Центробанк, а также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к национальной валюте.

Электронные деньги можно хранить в цифровых кошельках на платформе ЦБ или банка.

Ранее мы писали, что Центробанк готов к старту цифрового рубля. Как только все тесты завершатся, новый вид денег будет доступен физическим лицам и организациям.

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