Закон о цифровом рубле перенесли на май 2023 года

Госдума примет пакет поправок в закон о цифровом рублей в мае 2023 года. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Депутат сообщил, что очередное чтение сдвигается на 19 мая из-за праздничных дней.

«Но в мае, я уверен на 99,9 процента, мы обязательно закон примем», – заявил Анатолий Аксаков.

Цифровой рубль будет представлять собой уникальный код. В отличие от криптовалюты его выпускает только Центробанк, а также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к национальной валюте.

Электронные деньги можно хранить в цифровых кошельках на платформе ЦБ или банка.

Ранее мы писали, что Центробанк готов к старту цифрового рубля. Как только все тесты завершатся, новый вид денег будет доступен физическим лицам и организациям.