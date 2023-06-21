Налоговики несут ответственность за действия других органов власти, решил Верховный суд

Бизнес может взыскать с ФНС сумму переплаты и проценты по убыткам. Только если акты органов государственной власти будут признаны незаконными.

Верховный суд признал, что ФНС несет ответственность за ошибки других органов власти, которые привели к завышению платежей бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант».

Если акты властей признают незаконными, то бизнес вправе вернуть сумму переплаты и взыскать с ФНС убытки в виде процентов.

Раньше суды отказывались взыскивать проценты с ФНС, если компании сначала добровольно платили в бюджет, а потом пытались вернуть свои деньги.

Теперь ВС напомнил, что у налогоплательщиков есть право на возмещение вреда от незаконных действий или бездействий властей.

Спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам, - сказала коллегия ВС РФ.

Трехлетний срок возврата следует отсчитывать с момента уплаты налога.