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Банк «Тинькофф» начал переводить индийские рупии

Для физических лиц комиссия составит 1500 рупий, для юридических – в зависимости от подключенного тарифа. Во время тестирования клиенты перевели 50 млн рупий.
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«Тинькофф» запустил исходящие переводы в индийских рупиях для физических и юридических лиц. Об этом сказано на сайте банка.

Пока что розничные клиенты банка могут перевести деньги через клиентскую поддержку на сайте банка или в мобильно приложении. Для этого нужно написать в чат.

В ближайшее время появится возможность переводить средства самостоятельно на сайте и в приложении «Тинькофф».

Физические лица с подпиской Tinkoff Premium и Tinkoff Private будут совершать переводы без комиссий. Остальным придется заплатить банку 1500 рупий.

Компании могут переводить деньги самостоятельно через личный кабинет на сайте банка.

Комиссия за перевод юрлиц по простому тарифу составляет 0,2% (минимум 4100 рупий), по продвинутому тарифу – 0,15% (минимум 3300 рупий), а по профессиональному – 0,15% (минимум 2500 рупий и максимум 24 800 рупий).

Во время первых тестов клиенты банка уже отправили 50 млн рупий.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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