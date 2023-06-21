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Экономика России

🔥Выручка российского бизнеса за год впервые превысила квадриллион рублей. Такие цифры насчитала ФНС

По отношению к 2021 году выручка за 2022й увеличилась вдвое.
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Всего российский бизнес задекларировал по итогам 2022 года выручку в 268 трлн рублей. Это почти 1,3 квадриллиона (15 нулей).

Такая сумма почти в два раза больше выручки 2021 года — 655 трлн руб., следует из данных ФНС, которые цитирует РБК.

Порог в 1 квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.

При этом надо сказать, что прибыль по показателям от выручки сильно отличается. Она увеличилась всего на 5,9% по сравнению с прошлым годом. А если учитывать инфляцию, то она и вовсе снизилась.

Эксперты это объясняют выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.

Комментарии

2
  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни 25 минут назад

    Вита

    Только официальная инфляция никак не 100 процентов, что странно. Откуда деньги, Зин?

    "Росстат: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%"

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 5 минут назад

    Всего российский бизнес задекларировал по итогам 2022 года выручку в 268 трлн рублей. Это почти 1,3 квадриллиона (15 нулей).

    ГОЗ в данной выручке содержится?

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