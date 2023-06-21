🔥Выручка российского бизнеса за год впервые превысила квадриллион рублей. Такие цифры насчитала ФНС

Всего российский бизнес задекларировал по итогам 2022 года выручку в 268 трлн рублей. Это почти 1,3 квадриллиона (15 нулей).
Такая сумма почти в два раза больше выручки 2021 года — 655 трлн руб., следует из данных ФНС, которые цитирует РБК.
Порог в 1 квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.
При этом надо сказать, что прибыль по показателям от выручки сильно отличается. Она увеличилась всего на 5,9% по сравнению с прошлым годом. А если учитывать инфляцию, то она и вовсе снизилась.
Эксперты это объясняют выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.
Комментарии2
Вита
Только официальная инфляция никак не 100 процентов, что странно. Откуда деньги, Зин?
"Росстат: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%"
ГОЗ в данной выручке содержится?