🔥Выручка российского бизнеса за год впервые превысила квадриллион рублей. Такие цифры насчитала ФНС

По отношению к 2021 году выручка за 2022й увеличилась вдвое.

Всего российский бизнес задекларировал по итогам 2022 года выручку в 268 трлн рублей. Это почти 1,3 квадриллиона (15 нулей).

Такая сумма почти в два раза больше выручки 2021 года — 655 трлн руб., следует из данных ФНС, которые цитирует РБК.

Порог в 1 квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.

При этом надо сказать, что прибыль по показателям от выручки сильно отличается. Она увеличилась всего на 5,9% по сравнению с прошлым годом. А если учитывать инфляцию, то она и вовсе снизилась.

Эксперты это объясняют выросшими на фоне санкционного давления издержками бизнеса.