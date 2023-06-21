Будет идти обмен персональными данными граждан между Россией, Кыргызстаном и Казахстаном

Сообщение об этом опубликовано на сайте президента Кыргызстана.
Владимир Путин ратифицировал этот документ в ноябре 2021 года, глава Казахстана – в апреле 2022 года.
В рамках соглашения будет идти обмен данными, в частности, о:
наличии гражданства этих стран;
наличии документов, дающих право на постоянное пребывание (проживание) на территориях этих стран;
постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан этих стран;
выдаче виз, дающих право на въезд на территорию стран;
недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя человека;
обязательствах имущественного характера;
привлечении человека к уголовной или административной ответственности на территориях этих стран;
документах, удостоверяющих личность.
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