Отец, не женатый на матери своего ребенка, может получать вычет по НДФЛ, если платит алименты

При этом отсутствие зарегистрированного брака между родителями не препятствует получению стандартного налогового вычета.
Главное, чтобы ребенок был на обеспечении родителя. Это, например, подтверждает факт уплаты алиментов.
Минфин в письме от 11.05.2023 № 03-04-05/42907 привел перечень документов для оформления вычета, в ситуации, когда отец не состоит в браке с матерью ребенка, не проживает с ним, но платит алименты.
Это такие документы:
письменное заявление;
свидетельство о рождении ребенка;
документы об алиментах (например, судебный приказ).
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