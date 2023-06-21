Отец, не женатый на матери своего ребенка, может получать вычет по НДФЛ, если платит алименты

Не IPO, но прямой листинг CarMoney на Мосбирже

КарМани знакома инвесторам по облигациям, теперь вот они будут листиться на Мосбирже. Облигации, к слову, доступны только квалифицированным инвесторам, а акции будут доступны всем, что в целом хорошо. Во-первых, новая компания третьего эшелона для разноообразия, во-вторых, сама сфера в целом и компания в частности довольно интересны.