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Стандартный вычет

Отец, не женатый на матери своего ребенка, может получать вычет по НДФЛ, если платит алименты

Родитель ребенка до 18 лет (студента-очника до 24 лет), а также супруг родителя может оформить стандартный вычет в размере 1 400 рублей. Условие – ребенок находится на обеспечении данного налогоплательщика.
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При этом отсутствие зарегистрированного брака между родителями не препятствует получению стандартного налогового вычета.

Главное, чтобы ребенок был на обеспечении родителя. Это, например, подтверждает факт уплаты алиментов.

Минфин в письме от 11.05.2023 № 03-04-05/42907 привел перечень документов для оформления вычета, в ситуации, когда отец не состоит в браке с матерью ребенка, не проживает с ним, но платит алименты.

Это такие документы:

  • письменное заявление;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • документы об алиментах (например, судебный приказ).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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