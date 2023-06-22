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Общество

Горячую воду запретят отключать больше чем на две недели

Тепловые компании за срыв сроков будут штрафовать, а жители могут потребовать перерасчет за долгое отключение горячей воды.
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Летом ресурсоснабжающие компании не смогут отключить горячую воду более чем на 14 суток. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Сейчас органы местного самоуправления самостоятельно определяют длительность работ в системе теплоснабжения. Зачастую они не могут уложиться именно в две недели.

По новым требованиям, тепловые компании за срыв сроков будут нести ответственность. Они отстранят от работы на 90 суток.

За длительное отключение воды можно потребовать перерасчет платы за каждый день задержки горячей воды.

Перед тем, как отключить горячую воду летом, жителей за 10 дней обязаны предупредить об этом.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    По новым требованиям, тепловые компании за срыв сроков будут нести ответственность. Они отстранят от работы на 90 суток.

    смешно

    а кто в течение этих 90 суток будет обеспечивать работу? ну и кого этим наказанием накажут?

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    Летом ресурсоснабжающие компании не смогут отключить горячую воду более чем на 14 суток.

    так они и не отключали. если только каких-то аварий не случалось...

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