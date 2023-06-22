Соцфонд направил 142 млн рублей на ежемесячные выплаты

Материальную помощь от Социального фонда получат около 14 млн человек.

С начала 2023 года Социальный фонд выделил на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 142 млн рублей. Об сказано на сайте фонда.

Выплаты получат около 14 млн человек.

ЕДВ полагается инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям СССР и РФ, кавалерам ордена Трудовой Славы, а также семьям погибших и умерших участников боевых действий.

Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в территориальный офис Соцфонда, в МФЦ или подать заявление на портале «Госуслуги».

Без заявления выплаты получают инвалиды и дети инвалидов. Все сведения и документы Соцфонд получает из Федерального реестра инвалидов.

Если человек имеет право на получение ЕДВ по нескольким категориям, то он может выбрать наиболее выгодные для себя условия.

Пенсионеры получают выплаты вместе с пенсией.