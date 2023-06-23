Forbes: Ozon – самая популярная франшиза в стране

Маркетплейс Ozon второй год подряд признан самой популярной франшизой среди российских предпринимателей.

По версии журнала «Forbes», маркетплейс Ozon вошел в топ самых популярных компаний для открытия франшизы.

В 2022 году «Forbes» уже присуждал компании звание самой востребованной франшизы. В 2023 году Ozon вошел в топ-30 самых выгодных франшиз, где занял 23 место.

В категории от 5 млн рублей ритейлер FixPrice признали самой выгодной франшизой. Чтобы открыть точку FixPrice, предпринимателю потребуется около 5,8 млн рублей.

В тройку лидеров также вошли сеть киберспортивных клубов Colizeum и сеть магазинов с товарами для дома «Магазин постоянных распродаж».

В категории от 1 млн до 5 млн рублей первое место заняла школа скорочтения и развития интеллекта IQ007. Чтобы запустить бизнес по этой франшизе нужно 2,3 млн рублей.

На втором месте в этой категории — сеть центров детского языкового развития «Полиглотики», а на третьем — медицинская компания «ЛабКвест», которая занимается лабораторной диагностикой.

В категории до 1 млн рублей на первом месте детский образовательный в сфере IT KIBERone, на втором месте – маркетплейс Ozon, а на третьем продуктовый ритейлер «Фасоль».