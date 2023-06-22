Налоговики назвали пять минусов серой зарплаты

Ни размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты серой зарплаты не закреплены никакими документами. В любой момент работодатель может прекратить выплаты и доказать свою правоту будет трудно, ведь никаких документов нет.
УФНС по Республике Адыгея озвучило минусы такой неофициальной зарплаты:
1. Оплата отпуска
Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в полном объеме. Сумма отпускных высчитывается исходя из размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше серой.
2. Оплата больничных
Оплата листков нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка.
3. Выходное пособие
При увольнении выходное пособие будет исчислено исходя из официальной части зарплаты.
4. Будущая пенсия
Отчисления в СФР производятся на основании белой части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается будущая пенсия работника.
5. Кредит и ипотека
Работник, получающий официально небольшую зарплату, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если серая часть его зарплаты гораздо больше белой.
Региональные налоговики просят сообщать им о фактах выплаты серой зарплаты.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Вроде все правильно, но возникает тогда вопрос (?) почему таким спросом пользуется "серая" схема? может лучше создать условия, чтобы невыгодно было работать в "серую"?
А то ж без налоговой мы и не догадывались о возможных негативных последствиях. Только налоговая (ну или ещё кто) не хочет рассказать как попасть на те предприятия с официальной з/п? Ну чтобы не соглашаться на серую з/п