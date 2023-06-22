Налоговики назвали пять минусов серой зарплаты

Соглашаясь на работу без оформления и серую зарплату, люди должны осознавать все негативные последствия, к которым это может привести, заявляют налоговики.

Ни размер, ни порядок выплаты, ни срок выплаты серой зарплаты не закреплены никакими документами. В любой момент работодатель может прекратить выплаты и доказать свою правоту будет трудно, ведь никаких документов нет.

УФНС по Республике Адыгея озвучило минусы такой неофициальной зарплаты:

1. Оплата отпуска

Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в полном объеме. Сумма отпускных высчитывается исходя из размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше серой.

2. Оплата больничных

Оплата листков нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка.

3. Выходное пособие

При увольнении выходное пособие будет исчислено исходя из официальной части зарплаты.

4. Будущая пенсия

Отчисления в СФР производятся на основании белой части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается будущая пенсия работника.

5. Кредит и ипотека

Работник, получающий официально небольшую зарплату, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если серая часть его зарплаты гораздо больше белой.

Региональные налоговики просят сообщать им о фактах выплаты серой зарплаты.