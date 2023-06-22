Каждый второй россиянин хранит золотые украшения на 100+ тысяч рублей: итоги опроса

Компания Goldex, финтех-оператор розничного рынка физического золота, исследовала отношение россиян к драгоценному металлу. Итоги исследования есть в распоряжении нашей редакции.
Выяснилось, что 74% россиян хранят дома изделия из золота, а носят только 9% золотых ювелирных украшений.
Каждый второй россиянин оценивает стоимость хранящегося у него золотого капитала в сумму более 100 тысяч рублей и готов при первой возможности продать свои запасы. 55% россиян положительно относятся к идее инвестировать в золото.
74% россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков, причем у 54% их много — больше пяти.
Есть у вас дома изделия из золота?
Да, есть, больше пяти изделий
53,70%
Да, есть, от одного до пяти изделий
20,40%
Нет, таких изделий нет
21,00%
Затрудняюсь ответить
4,90%
Большую часть изделий из золота (70%) россияне приобрели самостоятельно в магазине или бутике или получили в подарок (54%). 12% купили золото в ломбарде или банке, 9,4% получили в наследство.
Около 3,5% золота, хранящегося в домах россиян, попало к ним случайно, как удачная находка. Примерно столько же было приобретено у частных владельцев или на аукционе.
При этом большая часть респондентов считает, что хранят дома золотые ювелирные украшения и изделия из золота на сумму от 50 до 100 тыс. руб. и выше. На долю 100 тыс. + рублей приходится большая часть ответов — 41,1%.
В какую примерную сумму вы оцениваете хранящееся у вас золото?
до 5 тысяч рублей
8,70%
от 5 до 10 тысяч рублей
8,50%
от 10 до 50 тысяч рублей
12,30%
от 50 до 100 тысяч рублей
27,00%
больше 100 тысяч рублей
41,10%
затрудняюсь ответить
2,40%
Россияне считают золото символом богатства и процветания, об этом заявили почти 40% респондентов. К идее инвестировать в золото положительно относятся 55% россиян, четвертая часть из них уже инвестируют в золото или планируют попробовать.
Комментарии8
так это всего 19,3 грамма, зря думают что богатеет народ
Вита
"В организме взрослого человека содержится около 10 мг золота, примерно половина от этого количества сконцентрировано в костях, содержание золота в крови примерно 1 мг на литр, небольшие количества золота можно найти в волосах, коже и ногтях" - чем больше семья, тем больше в семье золота хранится)
Вита
в человеческом организме хранится не только золото, но и сера, представляете)
Главный бухгалтер
в ушах особенно
Что интересно, в ушах и золото хранится чаще, чем в других частях организма.
Главный бухгалтер
ну это у кого как.... у кого в ухах, у кого в роте, у кого в......
Вита
Не В , а НА пальцах!
Главный бухгалтер
в дом вваливаются группа незнакомцев. Хозяин встречает их у порога резонным вопросом:
- чё на?
- деньги, золото, серебро, драгоценности, ......
Хозяин кричит вглубь дома:
- Золотце, выходи, за тобой пришли!..
ну естественно, его золотце стОило более 100 тыщ
при первой возможности готов и даром отдать!