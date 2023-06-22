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Общество

Каждый второй россиянин хранит золотые украшения на 100+ тысяч рублей: итоги опроса

Две трети россиян готовы с ними расстаться, но у большинства нет опыта реализации изделий из драгметаллов.
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Компания Goldex, финтех-оператор розничного рынка физического золота, исследовала отношение россиян к драгоценному металлу. Итоги исследования есть в распоряжении нашей редакции.

Выяснилось, что 74% россиян хранят дома изделия из золота, а носят только 9% золотых ювелирных украшений.

Каждый второй россиянин оценивает стоимость хранящегося у него золотого капитала в сумму более 100 тысяч рублей и готов при первой возможности продать свои запасы. 55% россиян положительно относятся к идее инвестировать в золото.

74% россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков, причем у 54% их много — больше пяти. 

Есть у вас дома изделия из золота?

Да, есть, больше пяти изделий

53,70%

Да, есть, от одного до пяти изделий

20,40%

Нет, таких изделий нет

21,00%

Затрудняюсь ответить

4,90%

Большую часть изделий из золота (70%) россияне приобрели самостоятельно в магазине или бутике или получили в подарок (54%). 12% купили золото в ломбарде или банке, 9,4% получили в наследство.

Около 3,5% золота, хранящегося в домах россиян, попало к ним случайно, как удачная находка. Примерно столько же было приобретено у частных владельцев или на аукционе.

При этом большая часть респондентов считает, что хранят дома золотые ювелирные украшения и изделия из золота на сумму от 50 до 100 тыс. руб. и выше. На долю 100 тыс. + рублей приходится большая часть ответов — 41,1%. 

В какую примерную сумму вы оцениваете хранящееся у вас золото?

до 5 тысяч рублей

8,70%

от 5 до 10 тысяч рублей

8,50%

от 10 до 50 тысяч рублей

12,30%

от 50 до 100 тысяч рублей

27,00%

больше 100 тысяч рублей

41,10%

затрудняюсь ответить

2,40%

Россияне считают золото символом богатства и процветания, об этом заявили почти 40% респондентов. К идее инвестировать в золото положительно относятся 55% россиян, четвертая часть из них уже инвестируют в золото или планируют попробовать.

Комментарии

8
  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 1 час назад

    так это всего 19,3 грамма, зря думают что богатеет народ

    • Логотип Проза жизни
      Проза жизни 1 час назад

      Вита

      "В организме взрослого человека содержится около 10 мг золота, примерно половина от этого количества сконцентрировано в костях, содержание золота в крови примерно 1 мг на литр, небольшие количества золота можно найти в волосах, коже и ногтях" - чем больше семья, тем больше в семье золота хранится)

  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни 1 час назад

    Вита

    в человеческом организме хранится не только золото, но и сера, представляете)

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 1 час назад

      Главный бухгалтер

      в ушах особенно

      • Логотип LIrina-1973
        LIrina-1973 1 час назад

        Что интересно, в ушах и золото хранится чаще, чем в других частях организма.

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 59 минут назад

          Главный бухгалтер

          ну это у кого как.... у кого в ухах, у кого в роте, у кого в......

          • Логотип Проза жизни
            Проза жизни 27 минут назад

            Вита

            Не В , а НА пальцах!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    в дом вваливаются группа незнакомцев. Хозяин встречает их у порога резонным вопросом:

    - чё на?

    - деньги, золото, серебро, драгоценности, ......

    Хозяин кричит вглубь дома:

    - Золотце, выходи, за тобой пришли!..

    Каждый второй россиянин оценивает стоимость хранящегося у него золотого капитала в сумму более 100 тысяч рублей

    ну естественно, его золотце стОило более 100 тыщ

    и готов при первой возможности продать свои запасы.

    при первой возможности готов и даром отдать!

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