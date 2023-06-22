Каждый второй россиянин хранит золотые украшения на 100+ тысяч рублей: итоги опроса

Компания Goldex, финтех-оператор розничного рынка физического золота, исследовала отношение россиян к драгоценному металлу. Итоги исследования есть в распоряжении нашей редакции.

Выяснилось, что 74% россиян хранят дома изделия из золота, а носят только 9% золотых ювелирных украшений.

Каждый второй россиянин оценивает стоимость хранящегося у него золотого капитала в сумму более 100 тысяч рублей и готов при первой возможности продать свои запасы. 55% россиян положительно относятся к идее инвестировать в золото.

74% россиян хранят дома золото в виде украшений, монет или золотых слитков, причем у 54% их много — больше пяти.

Есть у вас дома изделия из золота? Да, есть, больше пяти изделий 53,70% Да, есть, от одного до пяти изделий 20,40% Нет, таких изделий нет 21,00% Затрудняюсь ответить 4,90%