Жители новых регионов смогут заключать социальные контракты

Они нужны для того, чтобы помочь малоимущим в сложной ситуации: пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное хозяйство.

С 1 января 2024 года социальные контракты разрешат заключать жителям новых регионов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

С 1 января 2023 года по 1 января 2024 года последовательно разворачиваются все федеральные меры государственной поддержки, которые есть в России, - сказал Котяков.

Социальный контракт – особый договор, который заключается между малоимущими и органами социальной защиты. По нему можно пройти переобучение, начать свой бизнес, развивать подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить материальную помощь.

С начала 2023 года жители новых регионов начали получать единое пособие и материальный капитал. С 1 марта 2023 года можно подать заявление на получение пенсии от РФ.