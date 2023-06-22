«Вкусно – и точка» будет доставлять еду в 122 городах

В приложении «Вкусно – и точка» появился раздел с доставкой из 632 ресторанов. Большинство из них находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Блюда из меню ресторанов быстро питания «Вкусно – и точка» можно заказать в собственном приложении компании. Она будет работать в 122 городах страны. Об этом пишет «Коммерсант».

Большинство ресторанов расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Всего участвуют 632 точки общественного питания.

Партнером сервиса стала «Яндекс Доставка». За заказы начисляются бонусные баллы.

Чтобы оформить заказ нужно в приложении «Вкусно – и точка» перейти в раздел «Доставка», где указать своей адрес. Система определит, возможна ли доставка в эту точку.

В ноябре 2022 года доставка из ресторанов «Вкусно – и точка» появилась в сервисах «Яндекс Доставка» и Delivery Club.