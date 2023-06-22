«Вкусно – и точка» будет доставлять еду в 122 городах

Блюда из меню ресторанов быстро питания «Вкусно – и точка» можно заказать в собственном приложении компании. Она будет работать в 122 городах страны. Об этом пишет «Коммерсант».
Большинство ресторанов расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Всего участвуют 632 точки общественного питания.
Партнером сервиса стала «Яндекс Доставка». За заказы начисляются бонусные баллы.
Чтобы оформить заказ нужно в приложении «Вкусно – и точка» перейти в раздел «Доставка», где указать своей адрес. Система определит, возможна ли доставка в эту точку.
В ноябре 2022 года доставка из ресторанов «Вкусно – и точка» появилась в сервисах «Яндекс Доставка» и Delivery Club.
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