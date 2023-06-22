Россия будет обмениваться персональными данными жителей с Казахстаном и Киргизией

Страны будут иметь доступ к информации жителей о недвижимости, паспортным данным, судимости и к другим личным сведениям.

Россия, Казахстан и Киргизия подписали соглашение об обмене персональными данными своих жителей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова.

Государства могут обмениваться паспортными данными граждан, информацией о гражданстве, о постоянной или временной регистрации, а также сведениями о постановке на миграционной учет или прописке по месту жительства.

Также государственные органы трех стран получат доступ к данным о недвижимости жителей, о наличии виз и разрешений на въезд, об обязательствах имущественного характера. Помимо этого, страны будут в курсе о наличии судимостей и административной ответственности.

Срок действия соглашение не определен. Договор вступит в силу через 30 дней после того, как Киргизия выполнит «внутригосударственные» обязательства.

В июне 2023 года Киргизия уже получила от России информацию о 85 тыс. жителях, которые находятся в розыске. Сведения будут использовать в информационных системах, чтобы камеры могли отследить нарушителей.

С начала месяца система распознавания лиц помогла задержать четверых иностранных граждан из розыска.