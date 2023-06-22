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Электронная отчетность

Бухгалтеры используют для отчетности Контур, СБИС и 1С. Такие варианты называют чаще всего

Мы провели опрос и вот теперь подводим предварительные итоги. Эти три программы называли чаще всего. А еще бухгалтеры нас отругали.
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Выбрать какой-то один вариант программы, когда спрашивают и про сдачу отчетности, и про бухгалтерию, сложно, говорят наши читатели. И пишут такие варианты:

— Учет — 1С, отчетность — СБИС, 1С, ЭДО — 1С.

Или вот:

— Мы используем для отчётности сразу несколько систем, зависит от клиента: Контур, Такском, СБИС, сервис ФНС, 1С.

В любом случае, Контур, 1С и СБИС — самые популярные у бухгалтеров. Расскажите теперь, коллеги, как вам эти программы? Все ли получилось с последней квартальной отчетностью?

Можно написать отзывы под этой новостью, а можно выбрать свою программу в Рейтинге компаний и оставить отзыв там.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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