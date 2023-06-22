Бухгалтеры используют для отчетности Контур, СБИС и 1С. Такие варианты называют чаще всего

Выбрать какой-то один вариант программы, когда спрашивают и про сдачу отчетности, и про бухгалтерию, сложно, говорят наши читатели. И пишут такие варианты:
— Учет — 1С, отчетность — СБИС, 1С, ЭДО — 1С.
Или вот:
— Мы используем для отчётности сразу несколько систем, зависит от клиента: Контур, Такском, СБИС, сервис ФНС, 1С.
В любом случае, Контур, 1С и СБИС — самые популярные у бухгалтеров. Расскажите теперь, коллеги, как вам эти программы? Все ли получилось с последней квартальной отчетностью?
Можно написать отзывы под этой новостью, а можно выбрать свою программу в Рейтинге компаний и оставить отзыв там.
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