Бухгалтеры используют для отчетности Контур, СБИС и 1С. Такие варианты называют чаще всего

Мы провели опрос и вот теперь подводим предварительные итоги. Эти три программы называли чаще всего. А еще бухгалтеры нас отругали.

Выбрать какой-то один вариант программы, когда спрашивают и про сдачу отчетности, и про бухгалтерию, сложно, говорят наши читатели. И пишут такие варианты:

— Учет — 1С, отчетность — СБИС, 1С, ЭДО — 1С.

Или вот:

— Мы используем для отчётности сразу несколько систем, зависит от клиента: Контур, Такском, СБИС, сервис ФНС, 1С.

В любом случае, Контур, 1С и СБИС — самые популярные у бухгалтеров. Расскажите теперь, коллеги, как вам эти программы? Все ли получилось с последней квартальной отчетностью?

Можно написать отзывы под этой новостью, а можно выбрать свою программу в Рейтинге компаний и оставить отзыв там.