🤔СБИС, Контур, 1С или что-то другое? Бухгалтеры, делитесь, с чьей помощью сдаете отчетность

Абсолютно идеальных сервисов для сдачи отчетности, как известно, не бывает, но все же есть ваши самые любимые. Делитесь, у кого какой?

Иногда бухгалтеры экспериментируют с разными сервисами: тогда в чатах в Телеграм появляются, например, такие сообщения:

— Скажите, наверняка, кто-то из вас использует возможность загрузки документов из Контура и СБИС в 1С? Мы уже не можем все вручную заводить....У кого есть опыт настройки загрузки, подскажите, к кому обратиться за консультацией? Или с чего начать, если попробовать это сделать самой?

Фанаты СБИС пишут что-то такое:

«Я перешла на СБИС бухгалтерию в 2020 тоже с 1с 7.7. Предприятие маленькое, но ОСНО. Сначала полгода вела параллельно в двух программах, пока привыкала. Мне очень удобно, все вместе и кадровый, и бухгалтерия, и отчётность».

Кто-то предпочитает Контур, кто-то — Мое Дело и так далее. Отметьте в опросе, какой программой пользуетесь :)