👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-05/33948.
Размер стандартного вычета такой:
1 400 рублей – на первого и второго ребенка;
3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей – на каждого ребенка-инвалида I или II группы.
Вычет дают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, или студента-очника до 24 лет.
Когда речь идет о количестве детей, то учитывают всех, даже если они уже достигли возраста, после которого право на вычет у их родителей утрачивается.
Очередность детей определяется по датам их рождения, то есть первый ребенок – это наиболее старший по возрасту ребенок.
Пример
У сотрудника трое детей – 25 лет, 17 лет и 14 лет.
Размер вычета составит:
Дети
Вычет
1-ый ребенок – 25 лет
–
2-ой ребенок – 17 лет
1 400
3-ий ребенок – 14 лет
3 000
Итого
4 400
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