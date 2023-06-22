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Стандартный вычет

👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на третьего ребенка составляет 3 000 рублей. Для вычета считают всех детей, в том числе, взрослых.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-05/33948.

Размер стандартного вычета такой:

  • 1 400 рублей – на первого и второго ребенка;

  • 3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;

  • 12 000 рублей – на каждого ребенка-инвалида I или II группы.

Вычет дают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, или студента-очника до 24 лет.

Когда речь идет о количестве детей, то учитывают всех, даже если они уже достигли возраста, после которого право на вычет у их родителей утрачивается.

Очередность детей определяется по датам их рождения, то есть первый ребенок – это наиболее старший по возрасту ребенок.

Пример

У сотрудника трое детей – 25 лет, 17 лет и 14 лет.

Размер вычета составит:

Дети

Вычет

1-ый ребенок – 25 лет

2-ой ребенок – 17 лет

1 400

3-ий ребенок – 14 лет

3 000

Итого

4 400

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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