👦👧👶 Для стандартного вычета за третьего ребенка не имеет значения возраст старших детей

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на третьего ребенка составляет 3 000 рублей. Для вычета считают всех детей, в том числе, взрослых.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-05/33948.

Размер стандартного вычета такой:

1 400 рублей – на первого и второго ребенка;

3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 рублей – на каждого ребенка-инвалида I или II группы.

Вычет дают на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, или студента-очника до 24 лет.

Когда речь идет о количестве детей, то учитывают всех, даже если они уже достигли возраста, после которого право на вычет у их родителей утрачивается.

Очередность детей определяется по датам их рождения, то есть первый ребенок – это наиболее старший по возрасту ребенок.

Пример

У сотрудника трое детей – 25 лет, 17 лет и 14 лет.

Размер вычета составит: