❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения

Вывод Минфина в письме от 15.06.2023 № 03-15-07/55121 такой: эти люди не являются застрахованными лицами по нормам закона № 167-ФЗ.
Если руководитель НКО работает без трудового договора или договора ГПХ на оказание управленческих услуг, и выполняют свои функции безвозмездно, то сдавать на них персонифицированные сведения не надо.
Эти разъяснения приводятся в Письме ФНС от 20.06.2023 № БС-4-11/7761@.
Хронология истории про ПСФЛ для НКО такая:
В письме ФНС от 02.03.2023 № БС-4-11/2477@ говорится, что на руководителей НКО без зарплата сдавать ПСФЛ не надо.
Выходит письмо Минфина от 24.03.2023 № 03-15-07/26016 (доведено до сведения письмом ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3699@), в котором говорится, что на руководителей НКО без зарплата сдавать ПСФЛ надо. ПредыдущееПисьмо ФНС от 02.03.2023 применять нельзя.
Выходит новое письмо Минфина от 15.06.2023 № 03-15-07/55121 в дополнение к предыдущему письму. По новому письму сдавать ПСФЛ не нужно.
Поводом для этого письма послужило обращение депутата Госдумы Михаила Терентьева («ЕР»).
Ранее мы рассказывали, что аналогичный ответ (о несдаче ПСФЛ) Минфин дал на запрос государственного деятеля Андрея Нечаева.
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