❗❗❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения

Вышло очередное разъяснение Минфина о сдаче ПСФЛ за руководителей НКО, которые работают без денег. Оно прямо противоположно предыдущему разъяснению.

Вывод Минфина в письме от 15.06.2023 № 03-15-07/55121 такой: эти люди не являются застрахованными лицами по нормам закона № 167-ФЗ.

Если руководитель НКО работает без трудового договора или договора ГПХ на оказание управленческих услуг, и выполняют свои функции безвозмездно, то сдавать на них персонифицированные сведения не надо.

Эти разъяснения приводятся в Письме ФНС от 20.06.2023 № БС-4-11/7761@.

Хронология истории про ПСФЛ для НКО такая:

Поводом для этого письма послужило обращение депутата Госдумы Михаила Терентьева («ЕР»).

Ранее мы рассказывали, что аналогичный ответ (о несдаче ПСФЛ) Минфин дал на запрос государственного деятеля Андрея Нечаева.