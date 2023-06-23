Компаниям могут продлить возможность не публиковать финансовую отчетность

Временное разрешение для бизнеса не раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность (по Постановлению Правительства от 24.11.2022 № 2131) работает до 1 июля 2023 года. Дальше его могут продлить.
Какие именно компании получат такое продление, пока неизвестно.
— Позиция Минфина России о том, что финансовую отчетность нужно раскрывать, не изменилась. Однако могут возникнуть исключения из общих правил, — цитирует представителя Минфина Forbes.
Решение будет приниматься на следующей неделе: 27 июня состоится встреча для обсуждения деталей.
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