Компаниям могут продлить возможность не публиковать финансовую отчетность

Разрешение не публиковать свою финансовую отчетность хотят продлить для отдельных компаний. Об этом сейчас говорят в Минфине.

Временное разрешение для бизнеса не раскрывать годовую и промежуточную финансовую отчетность (по Постановлению Правительства от 24.11.2022 № 2131) работает до 1 июля 2023 года. Дальше его могут продлить.

Какие именно компании получат такое продление, пока неизвестно.

— Позиция Минфина России о том, что финансовую отчетность нужно раскрывать, не изменилась. Однако могут возникнуть исключения из общих правил, — цитирует представителя Минфина Forbes.

Решение будет приниматься на следующей неделе: 27 июня состоится встреча для обсуждения деталей.

Опубликование финансовой отчетности — ответственное дело, на которое напрямую влияет качество работы бухгалтера. Ошибка там, ошибка тут — и вот уже часть показателей рассчитана неверно. Вам оно надо?

Для таких случаев у нас есть для бухгалтеров курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете».

Вместе с экспертом вы научитесь: разбираться, надо ли исправлять ту или иную ошибку;

просчитывать последствия ошибки;

корректировать отчетность;

составлять нужные проводки, чтобы исправлять ошибки;

находить ошибки и оперативно с ними работать.

После онлайн-обучения получите официальное удостоверение на 25 академических часов, которое мы внесем в госреестр ФИС ФРДО.