Лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС

Ввезенные незарегистрированные в РФ лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, больше не будут облагать НДС.

Законопроект принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Сейчас ситуация такая:

При ввозе таких лекарств, компании НДС не платят. Но потом они передают их фонду «Круг добра», а фонд передает в медучреждения и при передаче возникает база по НДС.

Теперь такая передача от импортеров фонду и от фонда медикам не будет облагаться НДС.

Освобождение распространяется не только на лекарства для детей до 18 лет, но и для пациентов до 19 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда.

Норма должна заработать с 1 июля 2023.