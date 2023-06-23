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НДС

Лекарства для тяжелобольных детей освободят от НДС

Ввезенные незарегистрированные в РФ лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, больше не будут облагать НДС.
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Законопроект принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Сейчас ситуация такая:

При ввозе таких лекарств, компании НДС не платят. Но потом они передают их фонду «Круг добра», а фонд передает в медучреждения и при передаче возникает база по НДС.

Теперь такая передача от импортеров фонду и от фонда медикам не будет облагаться НДС.

Освобождение распространяется не только на лекарства для детей до 18 лет, но и для пациентов до 19 лет, если ранее они получали такую поддержку от фонда.

Норма должна заработать с 1 июля 2023.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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