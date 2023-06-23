Уровень текучки персонала в компаниях снизился впервые с 2020 года

В 2022 году в России общий уровень текучести персонала снизился на 5 п.п. в сравнении с 2021 годом: с 21% до 16%. Это произошло первый раз с ковидного 2020 года.

Опрос провели специалисты службы исследований hh.ru (итоги есть в распоряжении нашей редакции).

Выяснилось, что основная часть опрошенных работодателей (60%) планирует расширить штат до конца 2023 года, а половина (53%) намерены повысить зарплату сотрудникам.

Чаще остальных увеличивать оплату труда собираются компании из IT (64%), строительства и недвижимости (63%) и non-food FMCG (61%).

Сотрудники финансовых и страховых компаний, наоборот, в 2022 году стали чаще покидать компанию-работодателя: степень текучести персонала в этой отрасли выросла на 3 п.п. Интересно, что в этом сегменте повысить зарплату работникам готовы только 46% компаний.

В розничной торговле показатель текучки кадров снижается с 2020 года: в прошлом году он составил 32% против 38% в 2021 году. На фоне ухода зарубежных брендов уровень текучести сотрудников FMCG-сегмента уменьшился на 4 п.п.

Занятые в отрасли строительства и недвижимости также стали немного (-2 п.п. за год) реже увольняться и в два раза чаще проходить испытательный срок.

Уровень текучести кадров среди штата непищевого производства упал на 3 п.п. Этот показатель остался на уровне 2021 года среди специалистов банковской сферы (22%), транспортной и логистической отрасли (20%).

Бухгалтеры тоже стали реже менять работу: многие опасаются не найти подходящую вакансию или сложностей в работе, если уйти в аутсорс.

Но выход есть — пройти полноценный курс Клерка обо всем, что нужно знать бухгалтерам на аутсорсе.

Эксперты научат: как работать с электронными документами и электронной подписью удаленно;

как назначать цены на свои услуги и находить клиентов;

как развивать аутсорсинг даже в кризис;

и многому другому.

По итогам получите официальное удостоверение о повышении квалификации. Вот ссылочка, чтобы посмотреть бесплатный урок уже сейчас.