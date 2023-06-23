Уровень текучки персонала в компаниях снизился впервые с 2020 года

Опрос провели специалисты службы исследований hh.ru (итоги есть в распоряжении нашей редакции).
Выяснилось, что основная часть опрошенных работодателей (60%) планирует расширить штат до конца 2023 года, а половина (53%) намерены повысить зарплату сотрудникам.
Чаще остальных увеличивать оплату труда собираются компании из IT (64%), строительства и недвижимости (63%) и non-food FMCG (61%).
Сотрудники финансовых и страховых компаний, наоборот, в 2022 году стали чаще покидать компанию-работодателя: степень текучести персонала в этой отрасли выросла на 3 п.п. Интересно, что в этом сегменте повысить зарплату работникам готовы только 46% компаний.
В розничной торговле показатель текучки кадров снижается с 2020 года: в прошлом году он составил 32% против 38% в 2021 году. На фоне ухода зарубежных брендов уровень текучести сотрудников FMCG-сегмента уменьшился на 4 п.п.
Занятые в отрасли строительства и недвижимости также стали немного (-2 п.п. за год) реже увольняться и в два раза чаще проходить испытательный срок.
Уровень текучести кадров среди штата непищевого производства упал на 3 п.п. Этот показатель остался на уровне 2021 года среди специалистов банковской сферы (22%), транспортной и логистической отрасли (20%).
Бухгалтеры тоже стали реже менять работу: многие опасаются не найти подходящую вакансию или сложностей в работе, если уйти в аутсорс.
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