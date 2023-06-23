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Обзоры для бухгалтера

👀Индексация пенсии при увольнении, сложности с бывшим ПФР, депозит со спецсчета: топ вопросов на форуме «Клерка», которые ждут ваших ответов

Сделали небольшую подборку потеряшек: вопросов коллег, которые остались без ответов и комментариев. Посмотрите, может, именно вы сможете помочь советом?
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Ситуация с исполнительским сбором уже после погашения долгов — выглядит неприятно и непонятно, законно ли.

История о том, как ПФР подал иск на страхователя (взыскать штрафы за сдачу отчётов с опозданием). Вызывает много вопросов.

Вот ситуация, чтобы вы сразу оценили, стоит ли пробовать ответить:

— В рамках исполнения проектно-монтажного договора (сроком в год) нам, на открытый спецсчет перечислили аванс. Можем ли мы на не используемую часть аванса открыть депозит?

В целом, обычный процесс, но в этой ситуации человек работает по срочному ТД, когда каждый год 31 декабря увольняют, 1 января принимают заново.

А еще ваших заявок ждет курс повышения квалификации по новым ФСБУ: сделаем все, чтобы сделать ваш учет идеальным, а квартальную отчетность — легкой как школьные задачки. Посмотрите бесплатный урок.

Комментарии

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