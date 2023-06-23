Когда самим налоговикам могут доначислить? Эксперт обратил внимание на нюансы

В судебной практике появился любопытный прецедент, поэтому мы попросили объяснить детали налогового адвоката. Вот что нам ответили.

Новость о важном решении Верховного суда выходила на Клерке буквально вчера:

Вот что по этому поводу говорит налоговый адвокат Екатерина Болдинова.

Дело компании «Красный дом» представляет большой интерес. Компания добросовестно исполнила свою налоговую обязанность, но впоследствии недвижимое имущество было исключено из Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Поскольку Перечень формирует и утверждает не ФНС России, а Правительство Москвы, то формально вины налогового органа в том, что компания существенно переплатила налоги — нет. И вместе с тем, переплата в размере 39 миллионов рублей имела место.

Верховный суд, отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций, подтвердил, что несмотря на отсутствие вины налогового органа, в данном случае имела место переплата.

При этом Верховный суд установил, что если основанием для излишнего поступления налогов в бюджет послужило издание незаконного нормативного правового акта в сфере налогообложения (статья 6 НК), спорные суммы налогов должны рассматриваться как излишне взысканные с начислением процентов по соответствующим правилам.

Что немаловажно, суд достаточно глубоко исследовал вопрос и о наличии вины налогоплательщика в возникшей ситуации.

Так, было установлено, что из материалов дела не следует, что ситуация, при которой принадлежащие налогоплательщику здания оказались включены в Перечень, спровоцирована поведением самого налогоплательщика.

То есть начисление в такой ситуации по ст. 79 НК РФ является возможным. Однако необходимо, чтобы налогоплательщик при этом заявлял свои требования в пределах трехлетнего срока, установленного п. 3 ст. 79 НК РФ.