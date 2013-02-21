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Цены на доллары и евро в российских банках резко выросли

Ночью 24 июня курс доллара превысил 90 рублей практически во всех крупных банках.
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Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в ходе вечерних торгов в пятницу снизился на 3,11%, до 2728,26 пункта, на фоне нестабильности информационного фона, передаёт ТАСС.

Валютные торги на Московской бирже в вечернее время не проводятся. На закрытии торгов в пятницу доллар стоил 84,7 ₽, снизившись на 0,77% к закрытию предыдущего дня. На международном рынке Форекс на 23:44 доллар вырос на 3,47%, до 85,49 ₽, отмечает РБК. Евро закрылся на отметке 91,9 ₽.

24 июня 2023 года несколько российских банков установили курс покупки доллара выше 90 ₽, евро — выше 100 ₽. Официальный курс ЦБ на субботу составляет 84,08 ₽ за доллар и 91,49 ₽ за евро.

Утром 24 июня крупнейшие банки продавали валюту по следующему курсу:

  • Райффайзенбанк: доллар — 97,55 ₽, евро — 106,36 ₽. Разница между курсом покупки и продажи составила около 20 ₽ для обеих валют.

  • Тинькофф Банк: доллар — 94,9 ₽, евро — 101,55 ₽. Банк также покупает валюту на 20 ₽ дешевле, чем продаёт.

  • ВТБ: доллар — 91,1 ₽, евро — 98,65 ₽.

  • Альфа-Банк: в отделениях доллар продают за 90 ₽, евро — за 100 ₽. Онлайн доллар стоит 96,77 ₽, евро — 106,21 ₽, разница курсов покупки и продажи также около 20 ₽.

  • Сбербанк: в приложении курс доллара — 96,7 ₽, евро — 103,23 ₽. В отделениях он может незначительно отличаться. Разница между продажей и покупкой около 20 ₽.

Похожая картина и в других банках. Данные актуальны на 9:45 по московскому времени.

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Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    19 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    А что случилось? 

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    10 минут назад

    АлександрРедактор

    Вот знал, что надо было покупать, чёрт.

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