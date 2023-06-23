Новые штрафы для юрлиц за незаконное использование иностранных программ

В КоАП внесены изменения, предусматривающие административную ответственность для должностных и юридических лиц за незаконное использование иностранных информационных систем

Президент подписал ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Федеральным законом устанавливается административная ответственность должностных лиц и юридических лиц за незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или гражданам информационных систем или программ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Должностные лица органа контроля в сфере IT получают право составлять протоколы о нарушениях, даже без проведения контрольных мероприятий.