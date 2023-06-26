Банки переносят биометрию клиентов в единую систему

Клиенты получат от банка уведомление о переносе данных в ЕБС. Они могут отказаться от передачи, тогда вся биометрия будет удалена.

Клиенты банков, которые раньше сдавали биометрию, начали получать от банков уведомления о переносе данных в Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). Об этом пишет «Коммерсант».

Система может пополниться на 75 млн образцов.

Банки обязаны за 30 дней уведомить клиентов о передаче данных в ЕБС. Клиенты могут отказаться, но тогда вся биометрия будет удалена из системы.

Клиентам направляют СМС или push-уведомления с информированием о передаче данных в ЕБС, и, если клиент не против, через 30 дней данные будут перенесены в ЕБС по защищенному каналу в автоматическом режиме, - сказали в Сбербанке.

Все кредитные организации должны передать биометрические образцы в государственную систему до 30 сентября 2023 года.