Телефонные мошенники призывали поддержать рублем бойцов ЧВК

На фоне мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года телефонные мошенники стали активно призывать население переводить деньги для помощи бойцам. Об этом пишет «Коммерсант».
Кроме того, из-за нестабильного курса валют злоумышленники предлагали вложить деньги в вымышленные инвестиционные фонды и якобы спасти свои накопления.
Tele2, «Вымпелком» и «МегаФон» заявили, что аномальной мошеннической активности не было.
— Операторы связи заблокировали пропуск входящих вызовов с территории Украины в целом, из-за чего телефонный фрод пошел на спад уже с середины дня, — сказал директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.
В первом квартале 2023 года единая система верификации телефонных звонков «Антифрод» проверила 135 млн звонков.
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