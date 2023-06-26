Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Мошенничество

Телефонные мошенники призывали поддержать рублем бойцов ЧВК

Мобильные операторы вовремя блокировали звонки мошенников, поэтому резкого всплеска активности злоумышленников не было.
22

На фоне мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года телефонные мошенники стали активно призывать население переводить деньги для помощи бойцам. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, из-за нестабильного курса валют злоумышленники предлагали вложить деньги в вымышленные инвестиционные фонды и якобы спасти свои накопления.

Tele2, «Вымпелком» и «МегаФон» заявили, что аномальной мошеннической активности не было.

— Операторы связи заблокировали пропуск входящих вызовов с территории Украины в целом, из-за чего телефонный фрод пошел на спад уже с середины дня, — сказал директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

В первом квартале 2023 года единая система верификации телефонных звонков «Антифрод» проверила 135 млн звонков.

Комментарии

1
  • Логотип sanyok.
    sanyok.
    Сотрудник
    3 минуты назад

    Император Человечества

    image.png

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Управленческие отчеты

Особенности составления отчета о движении денежных средств о которых вы не знали

Отчет ДДС — основной в управленческом учете. Разбираем интересные моменты, чтобы вы знали, как его заполнять.

Особенности составления отчета о движении денежных средств о которых вы не знали
1,5 тыс.
Логотип Мой бизнес
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль

В рамках программы Минэкономразвития России и Компании Gallery предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.

Малый и средний бизнес сможет разместить наружную рекламу за 1 рубль
19
Логотип ЗащитникБизнеса
ЗащитникБизнеса
Исполнительное производство

С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга

Новый закон обязывает судебных приставов строго соблюдать срок окончания исполнительного производства.

С 1 июля 2023 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3-х дней после оплаты долга
135
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
НДФЛ

Изменения по НДФЛ с июня 2023 года

То, что новый порядок уплаты налогов требует корректировки, стало понятно сразу после его введения в начале 2023 года. И изменения не заставили себя долго ждать. В конце мая вступили в силу поправки в НК, регулирующие особенности уплаты НДФЛ и его распределении на ЕНС.

Изменения по НДФЛ с июня 2023 года
298
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса

Санкции недружественных государств с каждым новым пакетом ограничений становятся все более серьезным вызовом для национальной экономики и предпринимателей.

Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса
35
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Общество

Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз

На самом деле, такое явление, как остеохондроз, существует: это возрастные изменения в телах позвонков, дисках, которые по сути являются нормой.

Продолжаем рассказывать о диагнозах, которые в нашей стране ставят неправильно. Сегодня — остеохондроз
3
98
Логотип Fitness baza
Fitness baza
Обучение для бухгалтеров

Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров: их реальная ценность на рынке труда

Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров могут иметь реальную ценность на рынке труда, однако их признание и восприятие работодателями могут различаться в зависимости от конкретной отрасли, страны и учебного учреждения, которое выдало эти документы.

Онлайн-дипломы и сертификаты бухгалтеров: их реальная ценность на рынке труда
36
Логотип Моё дело
Моё дело
Расчеты с работниками

Чем «серая» зарплата опасна для работодателя

Выплачивая «серую» зарплату, работодатель сокращает расходы, но одновременно встает на скользкую дорожку, где его готовы поймать налоговая и трудовая инспекция. Рассказываем, как контролеры находят «серую» зарплату и наказывают тех, кто её выдает.

Чем «серая» зарплата опасна для работодателя
171
Логотип МойСклад
МойСклад
Бухгалтерский учет

Как рассчитать себестоимость для бухгалтерского учета

В статье — все разрешенные законом методы расчета себестоимости, преимущества и особенности каждого. Смотрите и выбирайте, какой больше всего подходит для вашего бизнеса.

Как рассчитать себестоимость для бухгалтерского учета
102
Читать еще