Неверный зачет по налогам можно исправить

Как – рассказали в УФНС по Северной Осетии.
Для этого, на основании необходимо подать форму заявления (КНД 1165171) об отмене зачета. Основание – пункт 6 статьи 78 НК РФ.
Отменить зачет можно полностью или частично. В случае частичной отмены зачета заполняют графу «в размере... рублей».
Если сумма зачтена в счет уплаты налога за третье лицо или по решению ФНС (суда), то отменить такой зачет нельзя.
Кстати, возможность зачета в счет третьего лица вообще хотят временно отменить до конца года.
Переплату на ЕНС можно или вернуть на счет или зачесть в счет уплаты иных налогов и взносов.
✔ Вернуть переплату можно или по заявлению, или по решению ФНС.
✔ Вернуть переплату можно только в размере, не превышающем положительное сальдо.
✔ Если положительного сальдо недостаточно, то возврат будет частичный.
Для возврата необходимо подать заявление по форме КНД 1112542.
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