Неверный зачет по налогам можно исправить

Если вы подали заявление на зачет ЕНП в счет конкретного налога (КНД 1150057) и указали там неверный КБК или сумму, то такой зачет нужно отменить.

Как – рассказали в УФНС по Северной Осетии.

Для этого, на основании необходимо подать форму заявления (КНД 1165171) об отмене зачета. Основание – пункт 6 статьи 78 НК РФ.

Отменить зачет можно полностью или частично. В случае частичной отмены зачета заполняют графу «в размере... рублей».

Если сумма зачтена в счет уплаты налога за третье лицо или по решению ФНС (суда), то отменить такой зачет нельзя.

Кстати, возможность зачета в счет третьего лица вообще хотят временно отменить до конца года.

Переплату на ЕНС можно или вернуть на счет или зачесть в счет уплаты иных налогов и взносов.

✔ Вернуть переплату можно или по заявлению, или по решению ФНС.

✔ Вернуть переплату можно только в размере, не превышающем положительное сальдо.

✔ Если положительного сальдо недостаточно, то возврат будет частичный.

Для возврата необходимо подать заявление по форме КНД 1112542.