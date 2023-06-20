🚩 Госдума одобрила поправки в НК по НДФЛ дистанционщиков и два уведомления по НДФЛ

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект с многочисленными поправками в НК РФ.

Речь идет о законопроекте № 369931-8 по основным направлениям налоговой политики. В него же были включены и поправки по ЕНС.

Среди них:

У нас есть разбор на тему будущих поправок по ЕНС.

По НДФЛ будет ставка 13% для дистанционных сотрудников, работающих за границей, независимо от статуса налогового резидента.

Обзор поправок по НДФЛ есть в нашем разборе.

Про поправки по страховым взносам читайте тут.

Поправки по УСН и АУСН – тут.

Ко второму чтению в законопроект могут внести изменения. Мы об этом обязательно расскажем.