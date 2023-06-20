🚩 Госдума одобрила поправки в НК по НДФЛ дистанционщиков и два уведомления по НДФЛ

Речь идет о законопроекте № 369931-8 по основным направлениям налоговой политики. В него же были включены и поправки по ЕНС.
Среди них:
два уведомления в месяц по НДФЛ;
уменьшение налога по декларации только после окончания камералки;
возможность сдавать уведомление по ЕНП электронно, но без КЭП;
возможность сдачи заявления на зачет без КЭП;
досрочное списание с ЕСН имущественных налогов физлиц;
временная отмена зачета ЕНП за третьих лиц.
У нас есть разбор на тему будущих поправок по ЕНС.
По НДФЛ будет ставка 13% для дистанционных сотрудников, работающих за границей, независимо от статуса налогового резидента.
Обзор поправок по НДФЛ есть в нашем разборе.
Про поправки по страховым взносам читайте тут.
Поправки по УСН и АУСН – тут.
Ко второму чтению в законопроект могут внести изменения. Мы об этом обязательно расскажем.
Комментарии1
Главный бухгалтер
успокойте меня: там осталось про два уведомления в месяц ДОБРОВОЛЬНО ?