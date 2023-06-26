Работодатели будут возмещать пособие из СФР по заявлению новой формы

Для выплаты пособия на погребение из СФР потребуется новое заявление. Его скоро утвердят.

Проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, пособие на погребение не идет по системе прямых выплат. Его по-прежнему выплачивают работодатели, а потом возмещают эти расходы в СФР.

Бланк заявления на возмещение утвержден приказом ФСС. Его отменят и будет новая форма, утвержденная СФР.

Для возмещения пособия понадобится заявление новой формы и справка о смерти сотрудника.

Через 10 дней после получения документов СФР примет решение о возмещении. Еще 2 дня фонду понадобится, чтобы перечислить деньги на счет работодателя.

Размер пособия на погребение с 1 февраля 2022 года составляет 7 793,48 рублей.