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Социальные пособия

Работодатели будут возмещать пособие из СФР по заявлению новой формы

Для выплаты пособия на погребение из СФР потребуется новое заявление. Его скоро утвердят.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, пособие на погребение не идет по системе прямых выплат. Его по-прежнему выплачивают работодатели, а потом возмещают эти расходы в СФР.

Бланк заявления на возмещение утвержден приказом ФСС. Его отменят и будет новая форма, утвержденная СФР.

Для возмещения пособия понадобится заявление новой формы и справка о смерти сотрудника.

Через 10 дней после получения документов СФР примет решение о возмещении. Еще 2 дня фонду понадобится, чтобы перечислить деньги на счет работодателя.

Размер пособия на погребение с 1 февраля 2022 года составляет 7 793,48 рублей.

Комментарии

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