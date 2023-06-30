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Кредитование

Банки отказывают в кредитах МСП, которые работают меньше шести месяцев

Начинающим предпринимателям могут одобрить только небольшую сумму кредита или же попросить большой процент за финансирование.
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Банки отказывают в льготных кредитах компаниям из реестра малых и средних предприятий (МСП), если они работают на рынке меньше полугода. Об этом написал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в своем телеграм-канале.

Кредитные организации чаще всего подписывают договоры с компаниями, которые работают больше шести месяцев. «На старте» бизнесу могут одобрить только небольшую сумму или запросят высокий процент.

Предпринимателям могут отказать в кредитовании из-за долгов по налогам. Если в личной кредитной истории бизнесмена или у компании есть сведения о просрочках, то в финансировании будет отказано.

Если предоставить заведомо недостоверные документы, то фирма рискует попасть в черные списки банков.

Александр Исаевич советует консультироваться с менеджерами банка, чтобы найти оптимальный вариант. А также призывает читать все, что набрано мелким шрифтом.

Зачастую предприниматели могут получить выгодное финансирование только в случае покупки дополнительных услуг. В результате стандартная ставка по кредиту может быть выгоднее, чем договор с таким «довеском».

Если предприниматель неверно рассчитает кредитную нагрузку, то банк имеет право запросить заложенное имущество.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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