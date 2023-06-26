Минфин упросил порядок подтверждения прав на выплаты по евробондам

Минфин выпустил приказ от 23 июня 2023 года, в котором расширен перечень документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций.
Чтобы подтвердить права на выплаты, нужно обратиться в НКО АО НРД.
Все держатели евробондов смогут получить выплаты в рублях в эквивалентной сумме по курсу на дату выплаты купона. Если облигацию погасили, то номинальную цену также заплатят.
Порядок выплат по ценным бумагам с участием российских депозитариев не изменится.
Если в цепочке не участвуют депозитарии из РФ, тогда для получения выплаты держателям бумаг нужно будет подать в НРД заявление на выплату и пакет подтверждающих документов.
Перечень документов размещен на сайте Минфина, в приказе.
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