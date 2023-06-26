Минфин упросил порядок подтверждения прав на выплаты по евробондам

Держатели еврооблигаций получат выплаты в рублях, но для этого нужно подтвердить права на ценные бумаги и передать в НРД пакет документов. Если в цепочке есть российский депозитарий, то подтверждение не нужно.

Минфин выпустил приказ от 23 июня 2023 года, в котором расширен перечень документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций.

Чтобы подтвердить права на выплаты, нужно обратиться в НКО АО НРД.

Все держатели евробондов смогут получить выплаты в рублях в эквивалентной сумме по курсу на дату выплаты купона. Если облигацию погасили, то номинальную цену также заплатят.

Порядок выплат по ценным бумагам с участием российских депозитариев не изменится.

Если в цепочке не участвуют депозитарии из РФ, тогда для получения выплаты держателям бумаг нужно будет подать в НРД заявление на выплату и пакет подтверждающих документов.

Перечень документов размещен на сайте Минфина, в приказе.