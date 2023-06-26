«Сбер» снизит ставки по ипотеке с государственной поддержкой

С 27 июня 2023 года в Сбербанке можно получить сниженную ставку по программе «Господдержка» - от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Об этом сказано на сайте банка.
Минимальная ставка по ипотеке будет действовать только в период строительства новостройки.
Специальные условия могут получить клиенты, которые оформили электронную регистрацию, застраховали жизнь и здоровье. Ипотека должная быть оформлена на срок от 20 лет.
Почти 600 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру, - сказал и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
В акции участвуют квартиры отзастройщиков-партнеров проектного финансирования банка. Их объявления можно посмотреть онлайн на сайте «Домклик».
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