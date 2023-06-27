Отдых в крымских отелях подешевел на 16-20%

В мае и июне 2023 года средняя стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до пятилетнего минимума. Об этом пишет «РБК».

Средняя цена проживания за стуки в мае 2023 года составила 6466 рублей. Это на 20,5% дешевле, чем в 2022 году.

В начале июня 2023 года средняя стоимость номера в Крыму составила 7675 рублей, что на 16% ниже прошлогодних цен.

За последние три года отдыхающие платили за отель в среднем 8-9 тыс. рублей в сутки.

Последний раз низкие цены на проживание в отелях Крыма были только в 2019 году. Тогда средняя стоимость за ночь составляла 6285 рублей в мае и 7105 рублей в июне.

При этом на 10% выросли цены на суточное проживание в отелях Краснодарского края. В среднем за ночь туристы платят 8499 рублей в июне 2023 года. По сравнению с 2019 годом, стоимость выросла в 1,8 раза.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сказал, что многие отели и санатории дают скидки на проживание до 30-40%.

Из-за приостановленного авиасообщения сейчас в отелях заполнено только 40% мест.

Чтобы поддержать туристический бизнес, правительство планирует выделить 2,7 млрд рублей из резервного фонда.