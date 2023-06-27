Госдума запретила взыскивать долги с жителей новых регионов

До 1 января 2026 года банки и МФО не будут взыскивать долги по кредитам жителей новых регионов.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает до 2026 года взыскивать долги с жителей новых регионов. Об этом пишет «Прайм».

Банки и микрофинансовые организации до 1 января 2026 года не смогут взыскивать долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Законопроект не действует на долги между физическими лицами в пределах 50 тыс. рублей, а также на долги по ЖКУ и по займам индивидуальных предпринимателей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.