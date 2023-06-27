🍏Бизнесу в регионах надо больше внимания уделять экологии, считают эксперты

Конференцию организует Ассоциация менеджеров. Крупнейшие отечественные и зарубежные компании поделятся опытом в области ESG-трансформации бизнеса и эффективного развития российских территорий.
вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации ESG-принципов;
анализ текущей ситуации и новых условий развития повестки устойчивого развития.
Также на деловой программе изучим лучшие кейсы региональных эколого-социальных программ.
— Активность региональных компаний в части разработки и внедрения ESG-стратегий значительно увеличилась за прошедшие годы, как и количество реализуемых мероприятий и проектов. Поэтому для нас особенно ценно начать новый бизнес-сезон ключевых событий Ассоциации в сфере ESG с повестки, основанной на региональной проблематике и практиках. Их активное внедрение и развитие будет способствовать привлечению инвестиций в российские регионы, снижению эффекта от негативных внешних последствий, а также повышению конкурентоспособности и устойчивости отечественной экономики, — считает Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.
Среди участников конференции будут представители федеральной и региональной власти, руководители российских и международных компаний, представители экспертных организаций, НКО и СМИ.
Встречаемся 29 июня в 10.00 в Москве, в ММПЦ «Россия сегодня», Зубовский бульвар, 4
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